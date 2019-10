Bourne potrebbe tornare, è in lavorazione un nuovo film

News Cinema

Mentre sta arrivando una serie televisiva si sta anche lavorando un nuovo film per il cinema.

Se amate il personaggio di Jason Bourne e ritenete che abbia ancora molto da dire potete essere ottimisti. Siamo nel mese in cui USA Network, canale che più americano non si può, porterà sul piccolo schermo il ‘nostro’ all’interno di una serie dal titolo Treadstone, nome in codice che non vi risulterà ignoto se avete a cuore Bourne e la sua saga cinematografica. Non ci sarà Matt Damon, e neanche Jeremy Renner, ma la storia continuerà le vicende narrate al cinema seguendo un nuovo gruppo di personaggi che scopriranno le loro ormai dimenticate incredibili abilità da spie super addestrate.

Cosa ci aspetta, però, per il futuro della saga di Bourne? Secondo uno dei produttori bisogna ritenere la nuova serie televisiva come Agents of Shield rispetto agli Avengers del grande schermo. Bisogna dire, però, che gli ultimi due capitoli al cinema non hanno avuto un successo paragonabile con le prime avventure e non sembra scritto nel destino un grande trionfo anche per Treadstone.

Nonostante questo Ben Smith, produttore sia per i film che per la serie, sembra ottimista su un ritorno a pieno regime, tanto da cercare di intrecciare le vicende dei nuovi protagonisti con quelle dei colleghi al cinema. “Stiamo lavorando a un altro film”, ha detto. “I dettagli sono ancora segreti, ma ci saranno dinamiche interconnesse, visto che siamo nello stesso universo.”

Insomma, se amate Bourne forse conviene dare un’occhiata anche a Treadstone, in onda negli USA dal 15 ottobre, in Italia sarà su Amazon Prime Video, anche se non si conoscono ancora dettagli sulla data e sulle modalità.