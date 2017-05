Borg/McEnroe, il teaser trailer italiano del film sulla finale di Wimbledon del 1980

La finale di Wimbledon tra Bjorn Borg e John McEnroe, il 23 giugno del 1980, è un evento storico per tutti gli appassionati di tennis: lo scontro e la rivalità tra i due sono diventate un film, Borg/McEnroe, interpretato rispettivamente da Sverrir Gudnason e Shia LaBeouf, per la regia di Janus Metz Pedersen. Il lungometraggio si concentra anche sulla rivalità tra i due, con un tono che ricorda molto il Rush con Chris Hemsworth e Daniel Bruehl, diretto da Ron Howard (dove si parlava di Formula Uno, di James Hunt e Niki Lauda).

Il film sarà distribuito in Italia da Lucky Red. Nel cast c'è anche Stellan Skarsagaard.

Qui sotto il teaser trailer del film, nella versione italiana e in quella ogirinale: