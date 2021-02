Borderlands, Jack Black doppierà Claptrap per il film dal videogioco Gearbox

News Cinema

Sarà l'esuberanza di Jack Black a dare la voce alla versione cinematografica dello sboccato robottino Claptrap, mascotte della saga di Borderlands.

Dopo i nomi illustri di Cate Blanchett, Kevin Hart e Jamie Lee Curtis, ora arriva quello di Jack Black, per l'adattamento cinematografico di Borderlands, saga di videogiochi a cura di Gearbox Software, in trasloco in sala grazie alla Lionsgate e alla regia di Eli Roth: Jack Black doppierà nientepopodimeno che Claptrap, il "disinvolto" scatenato robottino mascotte della serie videoludica. Ci sembra una scelta innanzitutto divistica e promozionale: in effetti il personaggio, non umanoide nell'aspetto, avrebbe potuto mantenere nel film la voce di qualche voice actor professionista già attivo nei giochi (David Eddings nei primi due Borderlands, Jim Foronda nel terzo). In Italia ha avuto uniformemente la voce di Claudio Ridolfo, anche se il suono è molto effettato, quindi supponiamo che rimpiazzare queste performance sia relativamente facile. Leggi anche Jack Black è Thor! Robert Downey Jr.: "Chris Hems-chi?"

Le potenzialità di Jack Black come Claptrap nel film di Borderlands

Detto questo, per quanto riguarda la frenesia e l'essere sopra le righe, Jack Black è un'ottima scelta, sostanzialmente è un Claptrap umano, quindi l'idea di sentirlo recitare la parte di questo semispalla / tutorial / sipario comico ambulante in Borderlands diverte a prescindere. Questo senza contare che, a sua volta, Black è un appassionato di videogiochi, streamer e anche frequentatore del mezzo, avendo interpretato il protagonista del Brutal Legend nel 2009 per il designer Tim Schafer alla Double Fine (per la quale ha lavorato poi in altre occasioni: nel prossimo Psychonauts 2 ci canterà un brano).

Eli Roth si è detto felicissimo della scelta, avendo peraltro lavorato di recente sia con Black sia con Cate Blanchett in Il mistero della casa del tempo. Per Nathan Kahane, responsabile del casting, assoldare Black "è stata una delle decisioni più facili che abbiamo mai preso". Leggi anche Jamie Lee Curtis nel cast di Borderlands con Cate Blanchett