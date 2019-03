Border - Creature di confine: una clip italiana in esclusiva del film fantastico svedese

Il 28 marzo uscirà un film davvero particolare, che vi consigliamo di non perdere, se al cinema non chiedete sempre le solite prevedibili visioni ma anche qualche sorpresa e novità. Si tratta di Border - Creature di confine, diretto dal regista di origini iraniane Ali Abbasi al suo secondo film dopo l'horror Shelley e tratto da un racconto dello scrittore svedese John Ajvide Lindqvist, specializzato in storie fantasy horror a base realistica.

Candidato all’Oscar per il Miglior Trucco, già vincitore agli EFA per i Migliori effetti visivi, del premio per il Miglior Film a Cannes nella sezione Un Certain Regard, e in Italia Miglior Film all’ultimo Noir in Festival, questo film così affascinante e particolare arriva in sala distribuito da Wanted, PFA e Valmyn.

Scritto anche per il cinema dall'autore dell'affascinante vampire story Lasciami entrare, da cui è stato tratto il film omonimo, Border racconta la storia di Tina (Eva Melander. irriconoscibile sotto il trucco), impiegata alla dogana, nota per il suo olfatto eccezionale. È come se riuscisse a fiutare il senso di colpa, la paura, la vergogna. Tina si dimostra infallibile fino al giorno in cui Vore (Eero Milonoff, visto di recente in La vera storia di Olli Maki), un uomo all’apparenza sospetto, le passa davanti e le sue abilità per la prima volta sono messe alla prova. Tina sente che Vore nasconde qualcosa che, però, non riesce a decifrare. Peggio ancora, ne è irresistibilmente attratta e la storia d’amore con lui le farà scoprire la sua vera identità.

Con Vore, infatti, Tina condivide una natura segreta. Tutta la sua esistenza non è stata che una menzogna e ora dovrà scegliere se continuare a vivere una bugia o accettare la sconvolgente verità che le ha offerto Vore.