Borat Supplemental Recordings: arrivano su Prime Video gli "extra" di Borat 2 - Guarda il trailer

A breve sulla piattaforma streaming di Amazon uno speciale in più parti con il materiale rimasto fuori dal montaggio finale di Borat seguito di film cinema, film vincitore di due Golden Globe e candidato a due premi Oscar.

Con due Golden Globe conquistati (tra cui quello come miglior film commedia), e due candidature all'Oscar, Borat - Seguito di film cinema ha superato probabilmente anche le aspetattive dello stesso Sacha Baron Cohen e di Amazon in termini di reazioni da parte del mondo della critica e dei premi, oltre che da parte del pubblico.

Da qualunque parte lo si voglia vedere, comunque, il film è stato un successo. Ed è probabilmente anche per questo che a Prime Video hanno deciso di realizzare uno speciale in più parti nel quale verranno proposti agli abbonati della piattaforma gli "extra" di Borat 2, ovvero tutto quel materiale che è stato girato da Sacha Baron Cohen e da Jason Wolliner nel corso delle avventurose settimane di riprese del film in puro guerrilla style, e che è rimasto fuori dal montaggio finale.

Il titolo originale di questo speciale - che verrà reso disponibile in streaming su Amazon Prime Video in data ancora da definirsi, ma probabilmente imminente - è per l'appunto Borat Supplemental Reportings Retrieved From Floor Of Stable Containing Editing Machine (materiale supplementare del reportage raccolto dal pavimento della stalla contenente macchina per il montaggio), e come potete vedere dal trailer che vi mostriamo di seguito, contiene anche molte scene nelle quali Baron Cohen si è trovato in serie difficoltà e pericoli nel corso dei suoi stunt.

Borat Supplemental Reportings: Il Trailer Ufficiale