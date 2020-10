Borat - Seguito di film cinema per Amazon Studios è un grande successo: ma quanti l'hanno visto?

News Cinema

Il comunicato ufficiale di Amazon Studios parla di un "grande successo" del sequel di Borat e di "decine di milioni di spettatori" in America. Analisti televisivi provano a dare il numero giusto.

Mentre il Kazakistan dopo le polemiche iniziali ha fatto pace con Borat al punto da adottare ufficialmente, per promuovere il turismo nella regione, la frase da lui pronunciata nel film "Kazakistan is very nice!", già sappiamo quanto il sequel, Borat 2 o Borat - Seguito di film cinema (eccetera eccetera) abbia fatto infuriare Donald Trump e Rudy Giuliani (per ovvi motivi). Ma come è andata con gli spettatori? Tutti erano curiosi di sapere se anche in streaming il sequel avesse ripetuto il successo del primo film, che al cinema incassò globalmente 262 milioni di dollari. Ora, in streaming un conto che si può fare è quello delle visualizzazioni, su cui Amazon Studios nel suo comunicato ufficiale si è tenuta un po' vaga, parlando di "un grande successo!" e spingendo analisti televisivi a proporre cifre ipotetiche, per altro contestate.

Ricapitoliamo: dal comunicato ufficiale dello Studio sui risultati di Borat 2:

"Durante il suo weekend di apertura è stato visto in streaming da decine di milioni di clienti. Entro le prime ore del watch party di giovedì notte, oltre un milione di fan si è connesso per interagire dal vivo con Boris in persona e partecipare a una festa da ballo coi fan di tutto il mondo".

Il problema coi servizi di streaming, e questo riguarda anche Netflix ed altri, è che difficilmente danno i numeri esatti che gli analisti del box office invece pretendono. Influisce sulla visione casalinga anche il fatto che uno può connettersi ma dopo pochi minuti decidere di cambiare visione e conta comunque come visualizzatore del film.

Gli analisti di Samba tv hanno provato a ipotizzare per Borat 2 circa 1 milione e 600.000 visualizzazioni (parliamo sempre del mercato americano) nel weekend, un dato definito non corretto da un portavoce dello Studio che non ha comunque fornito i suoi numeri.

Sarebbe interessante, data la sua natura di film satirico con un obiettivo ben preciso e non a caso uscito proprio nei giorni che precedono le elezioni presidenziali, conoscere l'impatto effettivo di Borat 2 sul pubblico americano, più che i numeri di quelli che l'hanno visto e lo vedranno. E voi lo avete visto? E che ne pensate?