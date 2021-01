Borat 3, per Sacha Baron Cohen non ci sarà, per un motivo preciso

News Cinema

Chiacchierando con Variety, Sacha Baron Cohen spiega perché la funzione del suo Borat si è esaurita con Borat - Seguito di film cinema.

Dopo l'uscita di Borat - Seguito di film cinema. Consegna di portentosa bustarella a regime americano per beneficio di fu gloriosa nazione di Kazakistan, per gli amici Borat 2, il vulcanico Sacha Baron Cohen ha discusso brevemente con Variety la possibilità di un Borat 3, un ritorno del più indecente giornalista "kazako" mai esistito, volto a sbugiardare gli aspetti più oscuri e retrivi dell'America. Cohen, che vede la comicità come un vero e serio impegno politico, esclude che Borat 3 possa esistere, per un motivo ben preciso.

Ho ritirato fuori Borat per via di Trump. Il film aveva uno scopo, non vedo alcuno scopo nel riproporlo ancora. Quindi sì, l'ho messo nel ripostiglio.