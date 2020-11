Borat 2: via il manifesto da una linea di autobus della periferia di Parigi, e non perché c’è un uomo seminudo

News Cinema

Il quartiere di Essonne, alle porte di Parigi, non ha gradito nemmeno un po’ il manifesto di Borat 2 che campeggiava sugli autobus. Vi spieghiamo perché.

Borat - Seguito di film cinema, alias Borat 2, è stato perdonato dal Kazakistan, che dopo qualche tentennamento ha usato a scopo pubblicitario la frase pronunciata da Sasha Baron Coen nel film "Kazakistan is very nice". Lo stesso non si può dire per Rudolph Giuliani e Donald Trump, tirati in ballo in una scena piuttosto compromettente del film, e per il quartiere di Essonne, alle porte di Parigi, dove sono scoppiate vivaci polemiche. In questa zona tristemente nota per l'omicidio dell'insegnante Samuel Paty, decapitato da un fondamentalista russo per aver mostrato in classe caricature del profeta Maometto pubblicate dal giornale satirico Charlie Hebdo, il poster del film è stato tolto dagli autobus della linea TICE.

E’ successo dopo una protesta esplosa durante il weekend che vedeva schierati in prima linea autisti e altre persone che giudicavano il manifesto ufficiale del film offensivo nei confronti della religione mussulmana. Il motivo? L'anello con su scritta la parola Allah al dito di un Sacha Baron Coen praticamente nudo.

L'esempio dei bus della TICE non è stato seguito dal gruppo RATP, che ci ha tenuto a dire a Le Figaro che non boicotterà in alcun modo la campagna pubblicitaria del film. Ricordiamo che Borat 2, ovvero Borat - Seguito di film cinema. Consegna di portentosa bustarella a regime americano per beneficio di fu gloriosa nazione di Kazakistan, è disponibile su Amazon Prime Video.

