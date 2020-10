Borat 2: Sacha Baron Cohen ha rischiato la vita durante le riprese, per davvero

News Cinema

Sacha Baron Cohen ha rivelato di aver rischiato la vita mentre girava Borat 2, durante una scena molto pericolosa... e non è uno scherzo.

Si potrebbe pensare che un attore e comico come Sacha Baron Cohen girando Borat 2 non sia in prima linea quanto un Tom Cruise sul set di Mission: Impossibile. Ebbene, siete in errore: l'attore ha rivelato su Time Magazine di aver rischiato la vita sul set di Borat 2, principalmente perché, se avete visto il primo capitolo delle avventure americane del più indecente giornalista kazako mai esistito, queste produzioni non hanno "set". Il format è infatti quello del mockumentary, e la maggior parte delle sequenze registrano reazioni stupefatte ai raptus demenziali, satirici e provocatori di Cohen. Quando però in Borat 2, dal 23 ottobre in streaming su Amazon Prime Video, il nostro antieroe si è infiltrato in un raduno dell'estrema destra americana, la posta in gioco si è fatta molto concreta. E fuori dall'inquadratura c'è stato poco da ridere...

Mi sono presentato come cantante di destra in un incontro per il diritto alle armi, nello Stato di Washington. Quando gli organizzatori alla fine si sono gettati sul palco, me la sono data a gambe in un veicolo parcheggiato vicino. [...] La folla però ha cominciato a picchiare sull'auto con i pugni. [...] Sotto la tuta avevo un giubbotto antiproiettile, ma mi è sembrato inadeguato con alcune persone lì fuori che brandivano armi semiautomatiche. A un certo punto qualcuno ha strappato lo sportello per trascinarmi fuori, ho usato tutta la forza che avevo per tirare la portiera verso di me, finché la macchina non è riuscita a svincolarsi.