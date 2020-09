Borat 2 ha un titolo ancora più lungo del primo!

News Cinema

Svelato il lunghissimo titolo del sequel di Borat, il film di Sacha Baron Cohen girato in segreto.

Nel 2006 arrivò al cinema come un ciclone Sacha Baron Cohen con un'altra delle sue fantastiche e - vivaddio - politicamente scorrette trasformazioni, in Borat, ovvero Borat Sagdiyev, un immaginario giornalista kazako capace di mettere in imbarazzo il mondo smascherandone le ipocrisie con comportamenti eccessivi e sessualmente espliciti. Se quel film aveva il titolo completo di Borat - Studio culturale sull'America a beneficio della gloriosa nazione del Kazakistan, stavolta Baron Cohen ne ha superato la lunghezza con il sequel, che ha girato in gran segreto e sta già mostrando in giro.

Il titolo completo, rivelato da un documento del Writers Guild of America è Borat: Gift of Pornographic Monkey to Vice Premiere Mikhael Pence to Make Benefit Recently Diminished Nation of Kazakhstan. Che sarebbe più o meno traducibile con "Borat: il dono di una scimmia pornografica al vice premiere Mikhael Pence a beneficio della recentemente sminuita nazione del Kazakistan". Anche solo il riferimento a Mike Pence prospetta una satira feroce (a proposito, gli errori sono attribuibili al kazako Borat, non a una trascrizione scorretta).

La sceneggiatura di questo sequel, che non vediamo l'ora di vedere, è stato scritto da Baron Cohen con un gruppo di complici che comprende Anthony Hines, Dan Swimer, Peter Baynham, Erica Rivinoja, Dan Mazer, Jena Friedman e Lee Kern.