Borat 2 e Una donna promettente vincono i Writers Guild Awards

Ancora un successo importante per Borat 2 di Sacha Baron Cohen e Una donna promettente di Emerald Fennell, che vincono i WGA, i premi assegnati dagli sceneggiatori.

Sono stati assegnati i 73esimi Writers Guild of America Awards, ovvero i WGA, gli importanti premi di categoria assegnati dall'associazione degli autori alle migliori sceneggiature.

Per la parte che riguarda il cinema, hanno trionfato due dei film già candidati ai prossimi Academy Awards per la sceneggiatura, ovvero come miglior sceneggiatura non originale Borat Seguito di film cinema, scritto da Sacha Baron Cohen, Anthony Hines e ben altri 11 accreditati coautori. In auesto caso sarebbe più adatta la dicitura di sceneggiatura "adattata", perché, in un film a metà tra documentario e fiction, la scrittura cambia di volta in volta in merito alle situazioni che si creano.

Come miglior sceneggiatura originale, invece, a trionfare è stato il sorprendente Una donna promettente, film d'esordio, scritto e diretto dall'attrice Emerald Fennell, nota anche ai telespettatori come interprete di Camilla Parker Bowles nella premiata serie The Crown, interpretato da Carey Mulligan.

Per i documentari ha vinto infine The Dissident, scritto da Mark Monroe e Bryan Fogel.

La cerimonia di premiazione si è svolta virtualmente e in forma abbreviata, ed è stata presentata da Kal Penn coi premiati in collegamento da remoto. Tra questi, Sacha Baron Cohen ha scherzato proprio sul fatto di aver utilizzato buona parte dei membri della Writers Guild per scrivere il suo film, mentre Emerald Fennell ha sottolineato quanto conti per lei di far parte dell'associazione degli sceneggiatori.

