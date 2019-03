Booksmart: il trailer originale dell’esordio alla regia di Olivia Wilde

Olivia Wilde ha visto la sua carriera d’attrice lanciata dal ruolo di 13 nella serie di culto Dr. House. Da lì in poi ha sempre fatto delle scelte consapevoli, in linea con la sua grande intelligenza e la volontà di portare avanti una carriera non cavalcando frettolosamente un successo improvviso. Ha anche dedicato spazio alla famiglia, con due figli nati nel 2014 e nel 2016 dal rapporto con il collega Jason Sudeikis.

Figlia di due grandi giornalisti americani, Olivia Wilde ha recentemente iniziato, dopo il corto Free Hugs del 2011, una carriera parallela come produttrice e regista, la cui opera prima, Booksmart, è stata appena presentata al texano SXSW (South by Southwest), il festival più apprezzato e trendy per il cinema indie americano. L’uscita americana è prevista per maggio, in Italia sarà nelle sale il 12 settembre, distribuito da Eagle Pictures.

Si tratta di una teen comedy in cui due amiche cercano di recuperare il tempo ‘perso’ a studiare per essere le migliori studentesse e proprio alla vigilia del diploma cercano di sfondarsi di divertimento in un’unica indimenticabile notte. L’accoglienza è per ora positiva, con Indiewire che lo definisce “il miglior teen party movie da Superbad”. Le protagoniste sono Kaitlyn Dever (Short Term 12) e Beanie Feldstein, apprezzata in Lady Bird e sorella di Jonah Hill.

Booksmart è insomma un film che ci incuriosisce molto, di cui vi mostriamo il trailer originale.