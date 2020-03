Bong Joon Ho vuole dirigere un musical in cui i personaggi si vergognano di cantare...

News Cinema

L'autore di Parasite lo ha dichiarato alla rivista Empire.

Intervistato da Empire l’ultimo premio Oscar Bong Joon Ho ha confessato che per il suo prossimo progetto dietro la macchina da presa vorrebbe uscire dagli schemi e realizzare un musical, qualcosa che però si discosti dalle coordinate più classiche del genere: “Amerei fare un musical in cui i personaggi iniziano a cantare ma subito pensano: O mio Dio, al diavolo, è così dozzinale! E subito smettono. Esistono dei musical straordinari come Cantando sotto la pioggia ma ogni volta che provo a guardarli mi sento estremamente in imbarazzo e inizio ad arrossire. Quindi dovrebbe essere qualcosa di diverso…”

Bong Joon Ho ha deciso di pubblicare gli storyboard di Parasite sotto forma di libro, che dovrebbe essere disponibile per l’acquisto a partire dal prossimo 19 maggio. Ricordiamo poi che Parasite negli Stati Uniti sarà disponibile in streaming in esclusiva su Hulu a partire dall’8 aprile. Ricordiamo che Parasite ha vinto sia l’Oscar come miglior film che la Palma d’Oro al Festival di Cannes, una prestigiosa “doppietta” che nella storia del cinema era avvenuta soltanto grazie a un altro film. Sapreste dirci quale? Vi forniamo un indizio prezioso: il protagonista è il grande Ernest Borgnine.