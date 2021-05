Bong Joon-ho: il regista di Parasite dirige un film d’animazione

News Cinema

Bong Joon-ho, che ha diretto Parasite e altri capolavori imperdibili, ha completato la sceneggiatura di un film d'animazione. Ancora una volta il regista parla del rapporto fra l'uomo e la natura

Torniamo a parlare del premio Oscar Bong Joon-ho. Il regista del sublime Parasite, che sarà il presidente della Giuria della prossima mostra del Cinema di Venezia, ha intenzione di dirigere un film d'animazione.

L’estroso filmmaker, che in Okja aveva costruito una vicenda intorno a un gigantesco esemplare di super maiale e in The Host aveva raccontato di un mostro anfibio, parlerà stavolta di creature marine rapportando la loro esistenza a quella degli esseri umani. Bong Joon-ho si servirà della computer grafica e sembra che abbia cominciato a dedicarsi al progetto nel 2018, per ultimare la sceneggiatura nel mese di gennaio di quest'anno.

Al momento non sappiamo altro sul nuovo film di Bong Joon-ho, ma già la notizia che il regista sudcoreano abbia deciso di passare all'animazione ci sembra interessante, anzi sensazionale. E’ probabile che avremo ulteriori ragguagli proprio durante il Festival di Venezia, che si svolgerà dal 1 all'11 settembre 2021 e dove qualche giornalista entrerà certamente in argomento.