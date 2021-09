Bond una volta, Bond per sempre: l'82enne George Lazenby va al cinema a vedere No Time to Die

News Cinema

Sul suo account Instagram George Lazenby, che è stato James Bond una volta sola in Al servizio segreto di Sua Maestà, ha postato una foto accanto al poster di No Time to Die a una della anteprime di Los Angeles.

Se siete irriducibili fan della saga cinematografica di James Bond, sapete che c'è un titolo dei 25 film sull'agente 007 che è sempre stato definito uno dei migliori in assoluto. Per qualche distratto spettatore il film in questione esce un po' dai radar per il fatto di essere stato interpretato dall'unico attore che ha vestito lo smoking di James Bond una volta sola, l'australiano George Lazenby. Sappiamo che tutti (o quasi) vogliono riconoscere in Sean Connery l'unica inimitabile incarnazione del personaggio, che Daniel Craig abbia fatto un eccellente lavoro negli ultimi quindici anni arrivando a congedarsi con No Time to Die (da oggi 30 settembre al cinema) e che Roger Moore sia l'altra icona cinematografica ad averlo interpretato con una certa gigioneria in sette film. Ma il lavoro che fece George Lazenby nel 1969 con Al servizio segreto di Sua Maestà è ritenuto estremamente meritevole di lodi e il film stesso giudicato uno dei migliori (se non il migliore, dicono in tanti).

Lazenby, che oggi ha 82 anni e vive a Los Angeles, ha postato sul suo profilo Instagram una foto che lo ritrae accanto a un cartonato di No Time to Die. L'attore ha sempre apprezzato e supportato quanto fatto da Daniel Craig con James Bond. "Siccome non era fattibile per me andare a Londra per l'anteprima mondiale, mi sono organizzato per vedere il film qui a Los Angeles" ha scritto l'attore aggiungendo "scelte musicali interessanti, devo dire". Lazenby ha visto il film all'anteprima organizzata presso la sala dell'American Legion Post 43 di Hollywood, un catena di cinema gestiti da un'associazione per veterani di guerra. Qui sotto il post di Lazenby, più in basso la sequenza di apertura di Al servizio segreto di Sua Maestà e più in basso ancora il trailer di No Time to Die.