Bond 25: un altro incidente sul set con un ferito lieve e danni alle scenografie

La già complicata lavorazione di Bond 25 ha subito un nuovo incidente, comunciato dall'account ufficiale del film su Twitter. Dopo l'infortunio al protagonista Daniel Craig, di recente operato alla caviglia, durante un'esplosione controllata agli studi di Pinewood qualcosa è andato storto. Una parte delle scenografie esterne dei celebri set è stata danneggiata a un membro della troupe è stato ferito leggermente.

Pur non essendo superstiziosi, è evidente che questo film non è nato sotto una buona stella: ritardi, riscritture continue del copione e incidenti mettono sicuramente a dura prova il regista Cary Joy Fukunaga e il cast e la troupe impegnati nel film. Speriamo che quello appena accaduto sia l'ultimo in ordine di tempo e che, al rientro di Craig, le cose si concludano senza ulteriori interruzioni. Resta comunque confermata la data d'uscita, che per noi è l'8 aprile 2020.

Nella storia di Bond 25, da a quanto se ne sa finora, Bond si è ritirato dal servizio attivo in cerca di una vita più tranquilla. Ma tutto questo avrà fine quando l'agente della CIA e suo vecchio amico Felix Leiter (Jeffrey Wright) verrà a chiedergli aiuto per sventare i piani malvagi di un misterioso nemico in possesso di una tecnologia molto pericolosa.

During the filming of a controlled explosion on the set of Bond 25 today at Pinewood Studios, damage was caused to the exterior of the 007 Stage. There were no injuries on set, however one crew member outside the stage has sustained a minor injury. pic.twitter.com/8O9tOgwMYK