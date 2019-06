Bond 25: Rami Malek e il regista Cary Fukunaga smentiscono problemi sul set

Ci sono stati un paio d’incidenti sul set, questo è indubbio e ufficiale. Hanno coinvolto anche Daniel Craig, James Bond in persona, ve ne abbiamo parlato. Questo non vuol dire, però, che ci siano problemi seri o maledizioni legate a Bond 25. Nonostante gli intoppi, tutto va avanti secondo programma, come ha recentemente ricordato il ‘cattivo’ del film, il premio Oscar Rami Malek. “Non ho ancora girato con Daniel, ma sono eccitato dall'idea di lavorare con lui”, ha detto a Digital Spy. “Abbiamo già girato una settimana in Norvegia, con il grande team composto dal regista, Cary Fukunaga, e il direttore della fotografia svedese Linus Sandgren. Finora, tutto alla grande”.

Nessun dettaglio riguardo alla trama, com'è ovvio, ma definisce la sceneggiatura, “un altro lavoro molto abile, scritto da persone che hanno capito esattamente cosa vuole la gente in questi film. Il personaggio è grandioso, sono molto eccitato, non vedo l’ora di tornare sul set. Il piano di produzione è cambiato con l’infortunio di Daniel ma, in una serie di queste proporzioni, sanno esattamente come gestire la cosa al meglio.”

Il tabloid britannico The Sun aveva diffuso recentemente una voce, totalmente non confermata, che parlava addirittura di una sorta di “ammutinamento sul set”, a causa dei “ritardi dovuti all’ossessione di Fukunaga per i videogiochi”.

Risponde per le rime lo stesso regista, sul suo account Instagram. “Per quanto riguarda la mia relazione con la PS4, se il mio progresso con Red Dead Redemption 2 è un’indicazione utile, è bloccato al 63% da alcuni mesi, e se qualcuno mi spoilera la fine prima della fine delle riprese mi incavolo”.

Bond 25 uscirà nelle sale il prossimo aprile 2020, salvo maledizioni.