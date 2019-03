Bond 25: Matera ospita la sequenza d'apertura del film con Daniel Craig

Oltre ad essere la capitale europea della cultura del 2019, Matera sarà l'ambientazione dell'apertura di Bond 25. Lo annuncia Variety, che ci informa che città dei Sassi verrà trasformata in un gigantesco set a cielo aperto che di sicuro ospiterà un'indiavolata sequenza d'azione, certamente non meno grandiosa di quella che in 007 Spectre si svolge a Città del Messico nel Giorno dei morti. Sembra che i preparativi siano già cominciati e che si girerà nel mese di luglio, quando 500 addetti ai lavori invaderanno la località della Basilicata che ha già ospitato, nel 2005, La passione di Cristo di Mel Gibson, il nuovo Ben Hur e Wonder Woman.

Non è certo la prima volta che il nostro paese accoglie le avventure dell'agente con licenza di uccidere. Fra le location di Spectre, per esempio, c'era Roma, con una bella scena di inseguimento lungo il Tevere con l'Aston Martin che finiva nel fiume. E che dire della sequenza iniziale di Quantum of Solace che cominciava con un inseguimento lungo il Lago di Garda per poi proseguire a Siena durante il palio? Infine, Venezia ha ospitato Casino Royale e Cortina, nel 1981, Agente 007, Solo per i tuoi occhi, nel quale a prestare il volto a James Bond era Roger Moore.

In uscita l'8 aprile del 2020, Bond 25 è diretto da Cary Joli Fukunaga, che è subentrato a Danny Boyle, e vede nel cast, accanto a Daniel Craig, Ralph Fiennes, Léa Seydoux, Naomie Harris e Ben Whishaw.