Bond 25: la prima foto ufficiale di Daniel Craig

Dopo gli incidenti e gli infortuni sul set, che hanno coinvolto il protagonista Daniel Craig e un membro durante la lavorazione del film, le cose hanno ripreso a funzionare per Bond 25, le cui riprese si sono spostate in patria, vale a dire in Inghilterra.

È stata diffusa via Twitter la prima foto ufficiale dell'attore di nuovo nei panni del personaggio (e sì, quella alle sue spalle è una Aston Martin). Come specificato nella didascalia, le riprese a cui si riferisce la foto si sono svolte a Whitehall.

Ricordiamo che Bond 25, con Rami Malek, Naomie Harris, Léa Seydoux e Ben Whishaw, diretto da Cary Fukunaga, uscirà in Italia l'8 aprile 2020.

007 star Daniel Craig, director Cary Fukunaga and the #Bond25 crew were out in the sunshine today shooting across a number of London locations, including Whitehall, where Daniel filmed a scene with a classic @astonmartin V8, first seen in a Bond film in THE LIVING DAYLIGHTS. pic.twitter.com/rhs13nNeyW