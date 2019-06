Bond 25: il primo video che arriva dal set (giamaicano) del film

Solo pochi giorni fa il regista Cary Fukunaga e il nuovo villain della serie, Rami Malek, si erano sentiti in dovere di rilasciare alcune dichiarazioni secondo le quali, a dispetto di una serie di piccolo incidenti e di alcuni gossip, le riprese di Bond 25 stavano scorrendo liscie come l'olio.

E chissà che non sia per gli stessi motivi che, dalla produzione, arriva oggi il primissimo video ufficiale dal set (in Giamaica) di questo nuovo capitolo delle avventure di James Bond, l'agente segreto di Sua Maestà britannica 007.



Bond 25: Sul set di Bond 25: Giamaica

In Bond 25, 007 ha abbandonato gli impegni in prima linea e si gode una tranquilla vita in Giamaica. La sua pace ha vita breve dopo che il vecchio amico Felix Leiter della CIA si palesa con una richiesta d’aiuto. La missione ha l’obiettivo di recuperare uno scienziato rapito e si rivela molto più complessa di quanto atteso: Bond sarà messo alla prova da un misterioso nemico dotato di una nuova arma tecnologica.

Daniel Craig torna per l'ultima volta nei panni del personaggio creato da Ian Fleming, e al suo fianco - oltre al citato Malek - ci sono Léa Seydoux, Ralph Fiennes, Ana de Armas, Ben Whishaw, Naomie Harris, Jeffrey Wright e numerosi altri attori.

Bond 25 debutterà nelle sale italiane l'8 aprile 2020.