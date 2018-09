Bond 25: ecco chi sono al momento i tre possibili registi

Bond 25: dov'eravamo rimasti? All'uscita di scena di Danny Boyle, ovviamente, che ha lasciato la nuova avventura con protagonista l'agente con licenza di uccidere senza un regista. Il "fattaccio", improvviso, ha preoccupato non poco la MGM e la Eon Productions, che però si stanno dando parecchio da fare per trovare un degno sostituto. Stando a un articolo pubblicato da Variety, in lizza per sedersi sulla sedia del regista sarebbero tre filmmaker. Eccoli, sorridenti, in una foto-collage che abbiamo "preso in prestito" dal sito inglese empireonline.

Il primo papabile regista di Bond 25 è Yann Demange, preso già in considerazione quando il film non era ancora stato affidato alle sapienti mani dell'autore di Trainspotting e The Millionaire. Demange è l'autore di Cocaine: La vera storia di White Boy Rick, un film con Matthew McConaughey che racconta vera la storia del più giovane trafficante di droga degli USA. All'epoca dell’accordo con Boyle, Cocaine non era pronto e quindi nessuno poteva giudicare le capacità di Demange. Adesso i signori della EON e della MGM potranno gustarselo in santa pace, e leggere cosa scriveranno i critici che vedranno il film al Festival di Toronto.

Gli altri due contendenti sono Bart Layton ed S.J. Clarkson, che sono stati contattati per riunioni che però sono ancora da fissare. Il primo lo conosciamo per il documentario L'impostore dedicato al criminale Frédéric Bourdin detto "Il camaleonte" e per un heist movie con Evan Peters intitolato American Animals che all'ultimo Sundance ha avuto ottime recensioni. La seconda è diventata un personaggio famoso quando le è stata affidata la regia del nuovo capitolo di Star Trek. Essendo la prima donna incaricata di dirigere un film dell'arcinoto franchise, chissà che non porti anche la saga di Bond dalla parte delle femminucce.

La gara, dunque, è ancora aperta, ma bisogna arrivare in fretta a una decisione, se non si vuole far slittare l'inizio della lavorazione del film. Ricordiamo che Danny Boyle ha abbandonato Bond 25 dopo una discussione con Daniel Craig riguardante l'interprete del cattivo di turno.