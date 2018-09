Bond 25: dopo l'addio di Danny Boyle, si torna al trattamento di Neal Purvis e Robert Wade

Prima, grandi entusiasmi: perché Danny Boyle aveva accettato di dirigere il venticinquesimo film della serie di James Bond. Poi, momenti di ambascia quando il regista, adducendo come motivazione delle "divergenze creative" evidentemente insanabili con la produzione e 007 in persona, al secolo Daniel Craig, ha abbandonato il progetto, portandosi dietro il suo sceneggiatore di fiducia, John Hodge.

Le cose sembrano però rimettersi in carreggiata, seppur lentamente: a quanto rivelato dal Daily Mail, la produzione e Craig hanno deciso di gettare nel cestino il trattamento di Bond 25 scritto da Hodge, e di riprendere in mano quello che - prima che Boyle venisse coinvolto - avevano scritto i due sceneggiatori che dal 1999 e dal diciannovesimo film della serie, Il mondo non basta, hanno scritto tutti i film di 007: Neal Purvis e Robert Wade.

Secondo il quotidiano inglese, Purvis e Wade sono stati incaricati di scrivere la sceneggiatura del film in fretta e furia, a partire da quel trattamento, mentre ancora si va cercando un possibile sostituto di Boyle.

I nomi che si fanno fino a questo momento non sono però di particolare rilievo: si parla infatti di Yann Demange, SJ Clarkson e Bart Layton.

Quello che al momento pare certo, invece, è che questo Bond 25 - che, si dice, dovrebbe essere molto più attento ai personaggi femminili di quanto non sia avvenuto fino ad ora, e che sarà la quinta e presumibilmente ultima apparizione di Craig nei panni del personaggio - non farà il suo debutto nelle sale per la fine del 2019, ma che sarà pronto per la stagione delle feste del 2020.