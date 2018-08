Bond 25: Danny Boyle è uscito di scena per una lite con Daniel Craig sul villain del film

La ragione per cui Danny Boyle avrebbe abbandonato il venticinquesimo film con protagonista James Bond è una disputa con Daniel Craig. Così scrive The Telegraph, specificando che l'oggetto del contendere sarebbe l'attore scelto dal regista per interpretare il cattivo. Parliamo del polacco Tomasz Kot, protagonista maschile di Cold War. A lui sarebbe andato il ruolo di un temibile russo, che avrebbe cercato di ostacolare l'agente con licenza di uccidere in una vicenda dalla trama ancora sconosciuta ai non addetti ai lavori ma che prevede tensioni fra USA e Russia in stile Guerra Fredda.

E proprio il rinascere di questi antichi rancori fra le due grandi potenze avrebbe creato, sempre secondo The Telegraph, le prime frizioni all'interno della squadra del film, facendo storcere il naso ai produttori, costretti dal regista a preferire alla sceneggiatura di Neal Purvis e Robert Wade - da tempo legati al franchise - uno script nuovo di zecca affidato a John Hodge, abituale collaboratore di Boyle.

Craig all'epoca non aveva detto nulla, ma quando, tempo prima, aveva accettato di tornare a impersonare Bond - per la gioia di grandi, piccini e della produttrice Barbara Broccoli - aveva preteso di avere l'ultima parola sulla scelta del cast, cosa che era già accaduta in passato. A tal proposito, la fonte che avrebbe informato la testata britannica ha dichiarato: "Per esempio scelse lui Eva Green come Bond Girl per Casino Royale quando le finaliste arrivarono a quattro, ed è stato così per tutte le altre Bond Girl con cui ha lavorato”.

A prescindere dalla ragione per cui il regista di Trainspotting e The Millionaire è uscito di scena, è necessario quanto prima trovare un sostituto, altrimenti le riprese non cominceranno mai a dicembre, come previsto, né il film arriverà nelle sale l'8 novembre, con l'uscita inglese prevista per il 25 ottobre. E comunque resta da capire che ne sarà del copione di Hodge. Non è escluso che alla fine si decida di modificarlo pesantemente, magari richiamando in causa Purvis e Wade. Sono aperte le scommesse…