Bond 25: Danny Boyle comincerà le riprese entro la fine dell'anno

Nella vita, spesso, servono certezze, come la data di inizio riprese di quel film che si aspetta da mesi. A rassicurare oggi i fan dei film di James Bond è la notizia che il 25° film con protagonista l'agente con licenza di uccidere, che arriverà nelle sale l'8 novembre del 2019, comincerà a essere girato entro la fine del 2018.

Ad annunciarlo è Danny Boyle, che è ancora al lavoro sulla sceneggiatura insieme al suo collaboratore abituale John Hodge e che avrebbe detto nel corso di un'intervista rilasciata a Metro: "Al momento stiamo lavorando a una sceneggiatura e dipende molto da questo. Adesso mi sto dedicando a una sceneggiatura di Richard Curtis e la speranza è di cominciare a girare fra sei o sette settimane. Poi, alla fine dell'anno, sarà la volta di James Bond. Al momento siamo su entrambi i film. Lo sceneggiatore John Hodge e io abbiamo un'idea e adesso stiamo scrivendo. Tutto dipende da come verrà sviluppata. Sarebbe stupido da parte mia rinunciare a qualcosa".

Il film di Richard Curtis a cui Danny Boyle allude è la commedia musicale All You Need Is Love, che vede protagonista Lily James e che ha già una sceneggiatura scritta dal regista di Love Actually che l'autore di Trainspotting sta adattando al proprio gusto. Sapevamo che la priorità accordata da Boyle al progetto rischiava di allontanarlo da Bond 25, ma la sua dichiarazione fuga ogni dubbio: dietro la macchina da presa a dirigere Daniel Craig ci sarà proprio lui.