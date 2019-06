Bond 25: Daniel Craig si prepara a tornare dopo l’infortunio

Sembra che James Bond sia quasi pronto a tornare sul set, dopo qualche settimana di interruzione. Lo conferma una foto postato sulla pagina ufficiale di Twitter, in cui suo spionaggio in persona, Daniel Craig, è raffigurato alacremente al lavoro in palestra, nonostante l’infortunio alla caviglia sinistra non sia facile da superare del tutto. Un’immagine che rassicura gli amanti della serie, che possono rassicurarsi sull’atteso Bond 25, il primo con Cary Fukunaga dietro la macchina da presa. È pronto “a girare la prossima settimana”, dice la didascalia.

Finalmente una buona notizia, quindi, per una produzione lanciata in pompa magna con un evento in Giamaica, a casa del creatore Ian Fleming, e interrotta per due differenti incidenti nello spazio di meno di un mese. Il primo ha visto coinvolto Craig a maggio, provocando un piccolo intervento chirurgico alla caviglia, con le riprese che sono continuate in parallelo nel corso delle due settimane di riabilitazione. Successivamente, a inizio giugno, un membro della troupe ha subito un lieve incidente durante le riprese di un’esplosione controllata, con tanto di danni al teatro di 007 pressi i celebri Pinewood Studios inglesi.

Si spera, a questo punto, di aver pagato sufficientemente pegno alla sfortuna e che le riprese del film, ancora senza titolo, possono procedere senza intoppi. La sinossi ufficiale di Bond 25, quinto e ultimo con Daniel Craig, dice così: “James Bond ha lasciato il servizio attivo, quando l’amico Felix Leiter chiede il suo aiuto nella ricerca di uno scienziato sparito. Quando diventa evidente che entrambi sono stati rapiti, Bond deve confrontarsi con un pericolo che il mondo non ha mai visto prima”.

Bond 25 uscirà in tutto il mondo il prossimo 8 aprile 2020.