Bond 25: Christoph Waltz c'è ed è di nuovo Blofeld

News Cinema

Oltre al villain interpretato da Rami Malek, abbiamo conferma anche del ritorno dell'attore austriaco.

Nonostante la magistrale apertura ambientata al dia de los muertos di Città del Messico, Spectre aveva deluso le aspettative finendo per essere un film molto meno compatto di Skyfall. Poi dopo quel film Daniel Craig aveva detto, un po' scherzando e un po' no, che avrebbe preferito "tagliarsi le vene" piuttosto che fare un altro film su James Bond. Anche Christoph Waltz che si era un po' risentito sull'impossibilità di cambiare qualcosa sul suo genio del crimine, tanto di dichiarare che non sarebbe più tornato ad interpretare Blofeld. A quanto pare, con le varie vicissitudini legate al nuovo film Bond 25 (ancora senza titolo), dall'ingaggio e successivo scarico di Danny Boyle che hanno portato il progetto nelle mani di Cary Fukunaga, è ritornato l'ottimismo. Daniel Craig è felicemente Bond per l'ultima volta, Rami Malek è felicemente a bordo nei panni del cattivo e in piena sintonia con lo script di Fukunaga, Christoph Waltz è felicemente Blofeld un'altra volta.