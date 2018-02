Bond 25: a scriverlo potrebbe essere John Hodge, lo sceneggiatore di Trainspotting

Alla notizia di qualche giorno fa che il probabile regista del venticinquesimo film di James Bond sarà Danny Boyle, che però non ha ancora ricevuto la proposta ufficiale dalla MGM e dalla EON, se ne aggiunge un'altra che riguarda il possibile sceneggiatore della nuova avventura dell'agente con licenza di uccidere, che ancora una volta avrà il volto di Daniel Craig.

Sembra che a essersi messo al lavoro sul copione dello spy-movie sia John Hodge, che poi è un abituale collaboratore di Boyle, avendo scritto per lui Piccoli omicidi tra amici, Trainspotting, Una vita esagerata, The Beach e Trainspotting 2. In realtà, come riporta Deadline, le cose stanno così: se la versione di Hodge convincerà la MGM, Danny Boyle potrà trasformarla in un film, altrimenti la major si affiderà nuovamente a Neal Purvis e Robert Wade (a cui dobbiamo Skyfall e Spectre), che hanno già buttato giù una loro versione. A quel punto, sceglierà un altro regista, che ovviamente non sarà Christopher Nolan, definitivamente uscito di scena dopo aver dichiarato in un'intervista radiofonica: "I’m not the man" (non sono la persona giusta).

La decisione comunque andrà presa presto, visto che l'uscita in sala di Bond 25, fissata per l'8 novembre del 2019, non è poi così lontana. Noi francamente tifiamo per il duetto Boyle-Hodge, perché siamo convinti che, pur non tradendo il filone, sapranno rinnovarlo dandogli più energia e un pizzico di eccentricità.