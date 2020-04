Bombshell - La Voce dello Scandalo: in streaming dal 17 aprile su Amazon Prime Video il film sullo scandalo Fox News

News Cinema

Interpretato da Charlize Theron, Margot Robbie, Nicole Kidman e John Lithgow, il film racconta la storia vera dello scandalo che ha travolto Roger Ailes, il capo di Fox News, uno degli eventi simbolo della stagione del #MeToo.

Sarà disponibile in streaming dal 17 aprile su Amazon Prime Video uno dei film più attesi della stagione: Bombshell - La Voce dello Scandalo, diretto da Jay Roach e interpretato da Charlize Theron, Margot Robbie e Nicole Kidman, ricostruzione dello scandalo che ha travolto il boss di Fox News, Roger Ailes.

La vicenda di Fox News è stata uno degli eventi chiave del movimento #MeToo.

Tutto è iniziato quando, nel 2016, la giornalista di Fox News Gretchen Carlson (qui interpretata da Nicole Kidman), decide di denunciare Ailes per molestie sessuali dopo essere stata licenziata. Dopo la denuncia di Carlson, molte altre donne dell'azienda si sono fatte avanti e hanno raccontato le storie di molestie subite da Ailes, il quale fu costretto alle dimissioni in soli sedici giorni. Tra di esse, anche la popolare Megyn Kelly (nel film Charlize Theron, candidata all'Oscat per la parte). Quello interpretato invece da Margot Robbie, Kayla Pospisil, è invece un personaggio di finzione creato dallo sceneggiatore Charles Randolph mettendo assieme i profili di varie figure che lavoravano a Fox News, che è valso alla Robbie la nomination all'Oscar come miglior attrice non protagonista.

Nell'ingrato ruolo di Ailes c'è un bravissimo John Lithgow, che vediamo arringare i suoi dipendenti nell'improbabile tentativo di difendersi in questa clip di Bombshell che vi presentiamo in anteprima esclusiva, osservato a distanza da una scettica Margot Robbie.



Bombshell - La Voce dello Scandalo: Clip Italiana Ufficiale in anteprima - HD

