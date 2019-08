Bombshell: il claustrofobico teaser trailer del film con Nicole Kidman, Margot Robbie e Charlize Theron

News Cinema

Jay Roach racconta la fine della carriera del grande capo di Fox News Roger Ailes, accusato di molestie sessuali.

Cosa ci fanno Nicole Kidman, Margot Robbie e Charlize Theron, seriose e di tutto punto vestite, in un ascensore? Non molto, a giudicare dal teaser trailer nuovo di zecca di Bombshell, il film di Jay Roach che racconta la caduta, più che l'ascesa, di Roger Ailes, il famigerato Amministratore Delegato di Fox News che nel 2016 fu costretto a rassegnare le dimissioni in seguito all'accusa di numerose molestie sessuali da parte di donne che lavoravano con lui.

Al contrario della miniserie sull'uomo che fu consulente di diversi presidenti USA, che si intitola The Loudest Voice e vede protagonista Russell Crowe, Bombshell non si concentra sulla vita e la carriera di Ailes ma su tre donne: due realmente esistite e una inventata dal regista e dallo sceneggiatore Charles Randolph: l'ex conduttrice di Fox News Gretchen Carlson (Nicole Kidman), l'anchor-woman Megyn Kelly (Charlize Theron) e una produttrice associata (Margot Robbie). Fu la prima a innescare lo scandalo, accusando Ailes di averla molestata.

Roger Ailes, che morì nel 2017 ha il volto di John Lithgow. Nel film ci sono anche Allison Janney, Kate McKinnon, Malcolm McDowell, Mark Duplass, Alice Eve, Brigette Lundy-Paine, Liv Hewson e Alanna Ubach. Bombshell, che è targato Lionsgate, uscirà negli Stati Uniti il 20 dicembre. Ecco la breve sinossi ufficiale.

Basato su un vero scandalo, Bombshell è una fotografia eloquente di uno dei più potenti e controversi imperi mediatici di tutti i tempi: Fox News. Il film è la storia esplosiva delle donne che riuscirono ad affossare l'ignobile uomo che lo creò.