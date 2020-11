Bombay Rose: il trailer del film animato indiano Netflix, tra Bollywood e lotta per la sopravvivenza

News Cinema

Netflix ha diffuso l'affascinante trailer del film indiano animato Bombay Rose, ispirato ad eventi reali e per cui si parla già di possibile candidatura agli Academy Awards.

Netflix ha diffuso il trailer del film d'animazione indiano Bombay Rose, diretto da Gitanjali Rao in animazione tradizionale e presentato con successo in molti festival internazionali, tanto da farlo segnalare come probabile candidato agli Oscar del 2021. Se questo accadrà non lo possiamo sapere, ma è certo che si tratta di un tipo di animazione, e di storia, molto diversi da quelli occidentali ed estremamente affascinanti.

Il film racconta tre storie di amore impossibile, tra una giovane ragazza Hindu e un ragazzo Musulmano, due donne e un'intera città. Ispirato ad eventi reali, Bombay Rose mostra le difficoltà di persone che emigrano a Mumbai dalle piccole città dell'India, e l'importanza delle fantasie cinematografiche bollywoodiane per distrarle dalla vita nella città affollata e spietata.

Bombay Rose è dipinto fotogramma per fotogramma dal Paperboat Animation Studios di Mumbai, e tratta argomenti insoliti per un film d'animazione tra cui l'amore tra persone di diversa religione, il lavoro minorile e l'emigrazione.

Rao ha affermato in proposito:

La vita per chi vive nelle strade di Bombay è una lotta quotidiana per la sopravvivenza. Immersa nella povertà, senza casa e priva dei diritti umani basilari, la gente evade al cinema per dimenticare la realtà. Bollywood, per qualche ora, offre questa fantasia. Ma quando questa fantasia inizia a influenzare la realtà e a sostituirsi ad essa, si perde l'equilibrio. Ho sempre desiderato raccontare storie sugli eroi sconosciuti che vivono e amano a Bombay, senza avere successo, ma resi eroi dalla loro lotta per la sopravvivenza. L'utilizzo dell'animazione colorata a mano fotogramma per fotogramma mi permette di passare senza soluzione di continuità dal mondo reale a quello dei sogni, in modo poetico invece che realistico. Tenendomi lontano dalla convenzione di utilizzare le voci e le capacità recitative delle star di Bollywood che non appartengono all'ambiente dei miei personaggi, mi affido alle capacità recitative dei miei animatori per infondergli vita. Bombay Rose è un omaggio all'immortale romanticismo del vivere i sogni di celluloide.