Bold Pilot: il film che racconta l'emozionante storia vera di un cavallo imbattibile

Bold Pilot, uno dei più grandi cavalli da corsa turchi, viene raccontato in questo film di Ahmet Katiksiz.

Bold Pilot (2018) è un film che racconta la vera storia di uno dei più famosi cavalli che abbia mai corso in Turchia, il Bold Pilot del titolo. Il film è diretto da Ahmet Katiksiz e interpretato da Ekin Koç. Esaminiamo la trama del film, poi diamo uno sguardo alla vera storia del prodigioso animale.

Bold Pilot - Leggenda di un campione: la trama e il trailer del film sul celebre cavallo da corsa

Bold Pilot - Leggenda di un campione, che in originale s'intitola semplicemente "Il campione" (Bizim Için Sampiyon), narra la storia del fantino Halis Karatas (Koç), che vede la sua vita cambiata radicalmente quando incontra sulla sua strada il talento naturale del cavallo Bold Pilot (letteralmente "Pilota coraggioso"). Insieme per tutta la loro carriera da quel momento in poi, uomo e animale stabiliscono un rapporto duraturo costellato di grandi vittorie tra la fine degli anni Novanta e i primi Duemila, mentre Halis trova l'anima gemella in Begum Atman, figlia di Özdemir Atman, presidente dell'Old Turkey Jockey Club. Il film esiste anche per celebrare la figura di quest'ultima, erede del club e deceduta nel 2014.



Bold Pilot - Leggenda di un campione: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Bold Pilot, la storia vera del purosangue turco

Nato nel 1993 e morto nel 2015, il cavallo "thoroughbred" (tecnicamente in italiano si parla di "purosangue inglese") Bold Pilot ha collezionato una sfilza di vittorie che hanno fatto invidia ad altre scuderie. Di proprietà del citato Özdemir Atman, presidente dell'OTJ Club, già a tre anni nel 1996 fece parlare delle sue imprese, vincendo la famosa Gazi Race con un tempo record di 2.26.22.

Per i non esperti, la Gazi Race è una competizione per purosangue che si tiene a Istanbul dal 1927, dove gareggiano ventidue esemplari in senso orario per un percorso di 2.4Km sull'erba. La corsa fu inaugurata come omaggio al fondatore della Repubblica Turca, Gazi Mustafa Kemal. Al di là del record, nel solo 1996 Bold Pilot vinse otto corse su nove, e in totale nella sua vita l'animale e l'inseparabile fantino Halis Karatas hanno vinto 16 su 22 corse disputate.