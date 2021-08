Bohemian Rhapsody: il sequel potrebbe diventare realtà, parola dei Queen

News Cinema

L'ex chitarrista dei Queen Brian May ha cambiato idea sull'ipotesi di un eventuale seguito di Bohemian Rhapsody ed è alla ricerca di idee.

Il fortunatissimo Bohemian Rhapsody, che ha valso a Rami Malek l'Oscar come miglior attore protagonista nei panni di Freddie Mercury, potrebbe avere un sequel. L'ex chitarrista dei Queen, Brian May, è infatti tornato sui suoi passi dopo aver dichiarato, tempo fa, che non vedeva di buon occhio un nuovo film che partiva dalla fine del precedente, che si era concluso con la straordinaria performance della band durante il Live Aid.

Ma scendiamo nel dettaglio, visto che questa notizia delizierà i fan del biopic prima affidato a Bryan Singer e poi passato a Dexter Fletcher, anche regista del film su Elton John Rocketman. Se il mese scorso May (interpretato in Bohemian Rhapsody da Gwilym Lee) aveva detto a Rolling Stone: "Non crediamo ci siano i presupposti per un nuovo film. Le cose stanno così. Dovremmo rivolgere la nostra attenzione ad altro. Abbiamo avuto altre idee, ma non penso che ci sarà un sequel", adesso il suo pensiero è un altro. In una recente diretta Instagram il musicista si è così espresso:

Ci stiamo pensando. Abbiamo cercato idee. Sarà difficile eguagliare la popolarità di un film che nessuno di noi pensava avrebbe avuto un tale seguito. Ci siamo buttati anima e corpo nell'impresa e nessuno avrebbe potuto immaginare che il film avrebbe avuto più successo di Via col vento. Comunque sì, pensiamo che si possa fare, ma dovrebbe avere una sceneggiatura straordinaria. Ci vorrà del tempo per capire come fare.

Brian May, che ha sempre avuto il suo bel caratterino e che ha voluto che Bohemian Rhapsody venisse fatto a modo suo, tanto da estromettere dal progetto Sacha Baron Cohen, forse esagera un po’. Il giornalista di Indiewire, fonte della nostra notizia, fa prontamente notare che non solo Via col vento continua a essere il film che ha incassato di più nella storia del cinema, ma che esistono altri titoli che hanno attirato più pubblico in sala della biografia per immagini di Mercury (ad esempio Avatar, Titanic, Avengers: Endgame).

Effettivamente Bohemian Rhapsody è andato alla grande, con un incasso mondiale di più di 900 milioni di dollari, ma sono stati davvero in tanti a criticarlo: per alcune inesattezze storiche (la diagnosi di AIDS prima del Live Aid) e per il montaggio.

E’ pur vero che il film è piaciuto a moltissime persone e che a Hollywood (e non solo) si venera spesso il dio denaro, e se qualcuno dovesse arrivare munito di una buona sceneggiatura, un Bohemian Rhapsody 2 si farebbe sicuramente.