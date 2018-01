Bob Odenrkirk sarà protagonista (e produttore) dell'action-thriller Nobody

Il grande Bob Odenkirk ha appena siglato un accordo per produrre e recitare come protagonista nel thriller d'azione Nobody. Produttori esecutivi del progetto saranno David Leitch e Chad Stahelski, i quali insieme hanno diretto John Wick, mentre il primo si è successivamente messo in solo dirigendo il secondo capitolo, Atomic Blonde e l'imminente Deadpool 2. Non si sa ancora chi dirigerà questo nuovo lungometraggio.

A scrivere la sceneggiatura di Nobody sarà Derek Kolstad, autore dello script di entrambi i film dedicati al personaggio interpretato da Keanu Reeves. La storia racconta di un uomo qualunque che soccorre una donna assalita da malintenzionati. Più tardi scoprirà che uno dei tizi che ha spedito all'ospedale è il fratello di un boss della droga, che ora cerca vendetta...

Diventato ormai una star della televisione grazie prima a Breaking Bad e adesso allo spin-off Better Call Saul (per cui a nostro parere continua a essere "derubato" del Golden Globe come miglior attore...), Odenkirk nel prossimo futuro apparirà maggiormente anche al cinema. Lo vedremo infatti in una ruolo fondamentale di The Post, la nuova fatica di Steven Spielberg dove recita con Tom Hanks e Meryl Streep. Ha una comparsata anche in The Disaster Artist di James Franco.