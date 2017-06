Bob Odenkirk e molti altri nel cast di The Papers di Steven Spielberg

Meryl Streep e Tom Hanks, i protagonisti del prossimo The Papers diretto da Steven Spielberg, saranno in ottima compagnia nel film.

E' stato annunciato oggi il cast (completo?) che aprteciperà alla produzione. I nomi sono tanti e altisonanti, almeno per gli appassionati di serie TV: Sarah Paulson, Bradley Whitford, Alison Brie, Matthew Rhys, Carrie Coon, Jesse Plemons, David Cross, Bruce Greenwood, Tracy Letts, Michael Stuhlbarg e Zach Woods. Soprattutto, nel cast si è aggiunto anche il grande Bob Odenkirk, divenuto uno dei caratteristi più apprezzati dell'odierno panorama americano grazie prima a Breaking Bad e ora a Better Call Saul, di cui è protagonista assoluto.

Prodotto dalla 20th Century Fox in collaborazione con la Amblin Entertainment, The Papers era originariamente conosciuto con il titolo The Post. La vinenda è ambientata nel 1971, momento fondamentale per la libertà di stampa negli Stati Uniti: è infatti quello l'anno in cui il Washington Post pubblicò i celeberrimi Pentagon Papers, i quali dimostrarono che l'amministrazione di Lyndon Johnson mentì al popolo americano e al Congresso riguardo il coinvolgimento delle forze militari in Vietnam, rivelando inoltre che il successore Richard Nixon produsse addirittura l'escalation nel conflitto.

Tom Hanks avrà il ruolo del redattore Ben Bradlee mentre la Streep interpreterà l'editore Katharine Graham. Entrambi gli attori hanno già collaborato con Spielberg: Hanks vi ha girato ben quattro film, l'ultimo dei quali Il ponte delle spie. La Streep ha prestato voce al personaggio della Blue Fairy in A.I. - Intelligenza artificiale.