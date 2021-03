Bob Marley: trovato il regista per il film biografico sul leggendario re del reggae

News Cinema

In arrivo al cinema un biopic dedicato al grande Bob Marley, per cui è stato appena trovato il regista.

Era il 1981 quando Bob Marley, il leggendario re del reggae, moriva per un tumore a soli 36 anni. Una vita brevissima che lasciava però una ricchissima eredità di musica e canzoni indimenticabili, oltre a ben 12 figli, di cui due adottati. Alla sua vita e alla sua carriera la Paramount dedicherà un film biografico e ha scelto per dirigerlo in regista Reinaldo Marcus Green.

Saranno proprio la moglie Rita e due dei figli - Ziggy Marley e Cedella Marley - a produrre il film, di cui al momento si aspettano ancora notizie su cast e tempi di produzione, ma che speriamo proprio riesca a rendere giustizia a questa vera e propria icona della musica del ventesimo secolo.