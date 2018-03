Bob & Marys: Rocco Papaleo e Laura Morante alle prese con l'Accuppatura nella commedia di Francesco Prisco

È in arrivo Bob & Marys, la black comedy firmata dal regista e sceneggiatore Francesco Prisco. Interamente ambientato a Napoli, il film dipinge con tinte grottesche la surreale esperienza vissuta, o meglio subita, da Roberto (Rocco Papaleo) e Marisa (Laura Morante), una coppia sposata da oltre vent'anni.

Si sono conosciuti da giovani, quando conducevano una vita tutta rock & roll, sempre in viaggio all'insegna del divertimento più sfrenato.

Adesso, però, l'avventura è finita. Tutti i loro sogni entusiasmanti e i progetti di uno sfavillante percorso insieme sono stati scacciati dal grigiore di una vita quieta e ordinaria, fatta di amore svigorito e occasioni perse. Tanto che decidono di abbandonare quel poco di caos cittadino che rimaneva nelle loro vite per trasferirsi in periferia, nella tipica villetta dotata di giardino e di un affaccio particolare:



Bob & Marys: Clip del film: Casa dolce casa - HD

Già, "affaccio esclusivo sul quartier generale della malavita", come nota Roberto. Col senno di poi, però, non ci avrebbe scherzato così alla leggera...



Bob & Marys: Clip del film: L' accuppatura - HD

Lui, istruttore di scuola guida, e lei, operatrice volontaria, non possono neanche immaginare la piega che sta per prendere la loro vita… Una notte dei criminali irrompono in casa loro e la riempiono di pacchi dal contenuto misterioso, ma tutto fa pensare a un'operazione illegale. I malviventi sembrano conoscere Roberto e Marisa alla perfezione, anzi, è proprio grazie a un accurato studio delle vittime che si compie la cosiddetta "Accùppatura". Il termine identifica un'attività del mondo criminale napoletano poco conosciuta: consiste nel costringere delle persone qualunque, insospettabili, a custodire in casa merce illecita mentre sono tenute sotto scacco, così che non denuncino l'accaduto. Ma lasciamo che siano direttamente le parole dell'avvocato Aiello a spiegarci meglio in cosa consiste questa pratica criminale.



Bob & Marys: Clip del film: L'avvocato Aiello spiega l'accuppatura - HD