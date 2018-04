Bob & Marys: Laura Morante vuole una pistola in una clip esclusiva del film di Francesco Prisco

In Bob & Marys, la divertente e originale commedia di Francesco Prisco che sarà al cinema da giovedì 5 aprile, Rocco Papaleo e Laura Morante sono una tranquilla coppia di Napoli che, dopo aver cambiato casa, subiscono la pratica camorristica dell'accuppatura: gli vengono piazzati in casa, cioè, dei misteriosi scatoloni contenenti ovviamente qualcosa che scotta, che devono tenere lì a tempo indeterminato senza potersi rivolgere alla polizia.

I due, che sono persone comunissime, non sanno bene come reagire, ma dall'accettazione passiva passano presto alla voglia di diventare padroni del loro destino: tanto che il personaggio della Morante, che fa la volontaria presso una parrocchia, si rivolge a un ex detenuto oramai riabilitito - Peppe detto Metallino, interpretato da Giovanni Esposito - per esorcergli informazioni su come entrare in possesso di una pistola.

Ed è proprio questa la scena contenuta in questa lunga ed esclusiva clip di Bob & Marys che vi presentiamo in anteprima.



Il Trailer Ufficiale del Film:



