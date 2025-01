Blur: To The End: il documentario sulla leggendaria band simbolo del Brit-pop arriva al cinema

News Cinema

Adler Entertainment ha organizzato un'uscita evento per il film che racconta di questo il ritorno sulle scene dei Blur e che ripercorre la storia di Damon Albarn e soci. Guarda il trailer italiano ufficiale di blur: to the End

Come i fan sanno bene, per questa estate 2025 è previsto il ritorno sulle scene degli Oasis, e il tour di concerti dei fratelli Gallagher è già andato tutto esaurito. Prima degli Oasis, però, a riunirsi dopo anni di inattività (come gruppo) è stata l'altra band che è stata il simbolo del Brit Pop, quella straordinaria ondata di musica inglese che si abbattè sulla scena musicale mondiale nei mitici anni Novanta: i Blur, ovvero Damon Albarn (voce e compositore), Alex James (basso), Graham Coxon (chitarra) e Dave Rowntree (batteria), che quell'anno tennero due storici concerti a Wembley e pubblicarono l'album “The Ballad of Darren”.

Come già vi avevamo raccontato mesi fa, alla reunion dei Blur e alla storia del gruppo è stato dedicato un documentario che si intitola Blur: To the End, e ora sappiamo che il film arriverà nei cinema italiani tra il 24 e il 26 febbraio come uscita evento distribuito da Adler Entertainment. Prima di questa uscita evento, con copie tutte in originale e sottotitolate, Blur: To the End sarà presentato in anteprima nazionale il 21 febbraio alle ore 21:00 presso il Cinema Massimo di Torino come film di apertura dell’undicesima edizione di SEEYOUSOUND - International Music Film Festival, l'unico festival in Italia interamente dedicato al cinema a tematica musicale.

A dirigere questo doc è stato Toby L., un veterano dell’industria musicale e nel 2022 anche regista del documentario Liam Gallagher - Knebworth 22; ecco cosa ha dichiarato Toby L su questo suo nuovo progetto.

“Volevamo fornire una carica emotiva attraverso l'esperienza di Wembley, ma lasciare comunque il pubblico con la voglia di saperne di più. C'è una discreta rappresentazione della musica in questo film - dallo studio alla sala prove, al riscaldamento, a Wembley - ma abbiamo cercato di ottenere il giusto equilibrio dato che si tratta di una storia personale. Lavorare con i Blur a questo documentario, nell'ultimo anno è stato l'onore di una vita. Sono stati la prima band che ho visto, quando avevo 10 anni, alla Wembley Arena. Pensare che poco più di 25 anni dopo, avrei girato un film con la band che ha cambiato la mia intera visione del mondo sull'arte, la cultura e la musica, rimane assolutamente surreale. Spero che attraverso la visione le persone si sentano un po' più vicine a questo incredibile gruppo di artisti e amici e abbiano una visione più ricca di una vita trascorsa in una band”.

Questo che vedete qui di seguito è il trailer italiano ufficiale di Blur: To The End.

Blur: To the End: Il Trailer Ufficiale Italiano del Film - HD

Blur: To The End descrive il capitolo più recente della storia della band, catturato durante il periodo in cui hanno fatto un ritorno a sorpresa - ed emozionante - con il loro primo disco in 8 anni, l'acclamato album #1 'The Ballad of Darren'. Il documentario segue la relazione unica di quattro amici - e compagni di band da tre decenni - Damon Albarn, Graham Coxon, Alex James e Dave Rowntree quando si sono riuniti all'inizio del 2023 per registrare nuove canzoni prima dei loro primi spettacoli sold-out allo stadio di Wembley di Londra nel luglio della scorsa estate. Con esibizioni delle loro canzoni più iconiche e amate, filmati della band in studio e della vita on the road, Blur: To The End è un momento intimo con la più longeva delle band inglesi, che sono state al centro della vita culturale e dell'influenza britannica per oltre tre decenni.