Blue Sky Studios, addio allo studio dell'Era Glaciale e Rio

I Blue Sky Studios sono stati chiusi dalla Disney in seguito a una ristrutturazione forzata dalle ultime difficoltà: erano appartenuti alla Fox e avevano realizzato le saghe di Era Glaciale e Rio, oltre a Ferdinand e l'ultimo Spie sotto copertura.

Dopo l'acquisizione della Fox, in una ristrutturazione interna delle sue divisioni, la Disney ha deciso di chiudere i Blue Sky Studios, lo studio d'animazione responsabile della saga dell'Era glaciale ma anche dei due Rio. Ciò non significa che i volti storici della casa spariranno dalla circolazione: c'è infatti come già si sapeva in lavorazione una serie animata con i personaggi dell'Era glaciale per Disney+, ma la sua esistenza non dipende dai Blue Sky Studios, la cui chiusura comporta peraltro la mannaia sul film Nimona di Patrick Osborne, cancellato.

Blue Sky Studios, le ragioni della chiusura da parte della Disney

È un brutto colpo per il settore e per i ben 450 dipendenti che hanno perso il lavoro, solo con una promessa di un possibile ricollocamento presso le altre divisioni Disney: chiaramente non si potranno ricollocare tutti e 450, altrimenti la ragione economica primaria della chiusura sarebbe negata. A Deadline un responsabile Disney ha infatti dichiarato : "A causa della situazione economica attuale, dopo parecchie considerazioni e valutazioni, abbiamo preso la difficile decisione di chiudere le attività produttive dei Blue Sky Studios". S'intuisce che l'azienda sarebbe rimasta aperta, affiancata a Pixar e Walt Disney Animation Studios, se la Disney intera non avesse ricevuto il colpo del Covid, che per quanto non possa di certo metterla in ginocchio, ha causato perdite immani sul fronte soprattutto dei parchi a tema. A metà 2019 infatti Andrew Millstein, presidente dei WDAS, aveva assunto anche la codirezione dei Blue Sky Studios.



Blue Sky Studios, com'erano nati e chi erano