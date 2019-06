Blue My Mind - Il segreto dei miei anni: una clip italiana in esclusiva del film di Lisa Brühlmann

Dopo aver avuto la sua anteprima italiana ad Alice nella Città alla Festa del Cinema di Roma, dove ha ricevuto il premio Camera D'oro Alice/Taodue, arriverà nelle nostre sale il 13 giugno prossimo Blue My Mind - Il segreto dei miei anni, un dramma adolescenziale fuori dagli schemi, diretto dall'esordiente regista svizzera Lisa Brühlmann e interpretato dalla giovane attrice Luna Wedler, selezionata fra le migliori promesse del cinema dalla European Film Promotion.



Blue my mind - Il segreto dei miei anni: Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Il film vede protagonista Mia, una ragazza di quindici anni, si trasferisce con la sua famiglia nella periferia di Zurigo. A partire da quel momento la vita della ragazza prende una direzione differente: cambia casa, amici, atteggiamento, abitudini, ma soprattutto si trova ad affrontare una trasformazione radicale che mette in discussione la sua intera esistenza. Il suo corpo sta inesorabilmente cambiando e, nonostante i tentativi di arrestare il processo, è presto costretta ad accettare il fatto che la natura è molto più potente di lei... Mia si sta trasformando nell’essere che è rimasto sopito dentro di lei per anni e che ora sta prendendo il sopravvento.

In attesa di vedere il film al cinema, ve ne mostriamo una clip italiana in esclusiva:



Blue my mind - Il segreto dei miei anni: Clip Italiana Ufficiale in Esclusiva - HD