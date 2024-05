Blue Lock The Movie - Episode Nagi: ecco il trailer italiano ufficiale del film

News Cinema

Dal 17 luglio nelle sale italiane distribuito da Eagle Pictures il film tratto dalla serie anime Blue Lock. Ecco trailer e trama di Blue Lock The Movie - Episode Nagi.

Arriverà nei cinema italiani il 17 luglio distribuito da Eagle Pictures Blue Lock The Movie - Episode Nagi, il film tratto dalla omonima serie anime sul calcio a sua volta basato sul pluripremiato manga omonimo scritto da Muneyuki Kaneshiro, illustrato da Yusuke Nomura e serializzato sulla rivista Weekly Shonen Magazine di Kodansha con oltre 30 milioni di copie in circolazione.

Rispetto alla serie anime (la cui prima stagione è disponibile in streaming su Crunchyroll), questo film è una sorta di spin off che si concentra sul personaggio del liceale Nagi Seishiro, e lo segue nel corso del processo di scoperta del suo talento nascosto per il calcio.

È una seccatura”, questo è quello che lo studente del secondo anno di liceo Nagi Seishiro ama dire nella sua noiosa vita. Ma le cose cambiano quando Mikage Reo, un suo compagno di classe che sogna di vincere la Coppa del Mondo, scorge le doti nascoste di Nagi, e lo invoglia a inziare a giocare a calcio per condividere il suo incredibile talento. Un giorno, riceve un invito per il misterioso progetto BLUE LOCK. Ciò che lo attende è l'incontro coi più abili attaccanti di tutta la nazione. Il sogno di Nagi di diventare il migliore, insieme a Reo, porterà questo prodigio in un mondo finora sconosciuto. Un prodigio può solo essere forgiato quando qualcuno lo scopre… ora, l'incredibile talento dell'attaccante Nagi Seishiro e la sua personalità porteranno una scossa nel mondo del calcio.