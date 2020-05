Blue Jasmine: la vera storia che ha ispirato Woody Allen e consegnato l'Oscar a Cate Blanchett

News Cinema

Quello che molti considerano il miglior film di Woody Allen dopo gli anni 2000, è stato ispirato da una storia che gli ha raccontato la moglie Soon-Yi. Blue Jasmine ha permesso a Cate Blanchett di vincere l'Oscar come miglior attrice protagonista.

Non tutti sanno che Woody Allen ha basato la storia Blue Jasmine ispirandosi a fatti realmente accaduti. Il film è uscito nelle sale cinematografiche nel 2013 ed è ritenuto, dai molti estimatori dell'autore americano, il suo migliore film dopo l'anno 2000. Sì, più di Match Point e Midnight in Paris. Naturalmente la sceneggiatura del film, scritta dallo stesso Allen, è particolarmente azzeccata nel mettere in scena il tracollo emotivo di una donna, ma non è sbagliato dire che l'intero film poggi sulle spalle del grande talento interpretativo di Cate Blanchett. L'attrice è talmente brava da far raggiungere allo spettatore quell'empatia con il suo personaggio per cui ci si dimentica di lei, di Cate, e si guarda soltanto Jasmine. La sua performance è stata infatti riconosciuta dai membri dell'Academy Awards come la migliore tra le attrici in un ruolo da protagonista ed è stata premiata con l'Oscar.

Blue Jasmine: una storia vera ha ispirato il film di Woody Allen

Lo stesso Woody Allen, in una delle tante interviste all'uscita del film, ha rivelato di essersi ispirato a una storia vera arrivatagli all'orecchio grazie alla moglie Soon-Yi. "Il cuore della storia arriva da un aneddoto che mi ha raccontato mia moglie. Stavamo pranzando a casa e mi ha detto che una sua amica le aveva riferito di una donna precipitata nello stesso trauma della protagonista del film" spiega Allen. "Questa donna era ricca e aveva condotto una vita nel lusso per molti anni quando le è crollato tutto addosso. Era arriva il governo a portarle via i gioielli, la casa, l'aereo privato e tutto il resto" continua il regista, "e l'unica chance di sopravvivenza era quella di andare a lavorare come commessa in un negozio, un trauma estremamente difficile per lei da affrontare per riuscire a ritrovare un equilibrio emotivo. Ho pensato a questa esperienza quando ho scritto il film e poi l'ho arricchita con dettagli da me inventati".

Blue Jasmine: Woody Allen ha scritto il film con Cate Blanchett in mente