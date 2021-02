Blue Beetle: la Warner trova il regista per il cinecomic con protagonista il primo supereroe latino americano

News Cinema

Angel Manuel Soto scelto per dirigere Blue Beetle, primo supereroe latino-americano dal fumetto DC.

In un momento storico drammatico, ma in cui si stanno se non altro facendo passi nella direzione di una maggiore varietà e rappresentatività nelle arti, con una più equa redistribuzione dei ruoli protagonisti anche al cinema, arriverà sul grande schermo grazie alla divisione DC Films della Warner anche il primo cinecomic con protagonista un supereroe latino-americano. È vero che tale è anche il Miles Morales dell'universo Ultimate della Marvel, ma Blue Beetle è stato il primo (precede il personaggio di 5 anni) e sarà il primo in carne ed ossa ad avere un suo cinecomic. Per dirigere il film è stato scelto Angel Manuel Soto, e questo significa che la Warner ha intenzione di accelerare con la produzione, le cui prime notizie risalgono a quasi tre anni fa.

Soto è portoricano, ha 37 anni e ha realizzato finora tre lungometraggi indipendenti - l'ultimo dei quali, Twelve, nel 2020 - e numerosi corti documentari. La sceneggiatura è di Gareth Dunnet-Alcocer, anche autore di una stesura del remake di Scarface diretto da Luca Guadagnino. Le riprese dovrebbero iniziare in autunno. Ma chi è Blue Beetle?

In realtà la domanda corretta sarebbe "chi sono i Blue Beetle"?, visto che il costume dello scarabeo blu è stato indossato, nei fumetti, da tre diversi personaggi. Il primo è stato creato nel 1939 da Charles Wojtkowski per Fox Comics e si chiamava Dan Garret (poi Garrett). È arrivato alla DC negli anni Ottanta diventand Ted Kord, un successore del primo, ma il film di Soto racconterà la versione più recente della storia, del 2006, dove a rivestire i panni di Blue Beetle è un teenager messicano-americano chiamato Jaime Reyes. I suoi poteri derivano appunto da un misterioso scarabeo che si avvolge attorno alla sua colonna vertebrale e gli crea una potente armatura aliena blu, fornita di ali e armi su misura.

A questo punto aspettiamo a breve l'annuncio del protagonista.