Blue Beetle: il primo supereroe di origine latina arriverà al cinema!

Lo sceneggiatore Garreth Dunnet-Alcocer sta scrivendo per la Warner/DC l’adattamento del cinecomic Blue Beetle, che diventerà il primo supereroe di origine latina ad arrivare sul grande schermo con un suo standalone.

Nel fumetto creato da Keith Giffen, John Rogers e Cully Hammer l’adolescente di origine messicana Jaime Reyes assume l’identità del supereroe dopo Dan Garret e Ted Kord. Il primo numero di Blue Beetle è uscito nel maggio 2006, mentre il personaggio era già comparso un paio di mesi prima in Infinite Crisis #5.

La storia di Blue Beetle inizia quando Jaime trova lo scarabeo in un posto abbandonato mentre torna a casa da scuola insieme ai suoi migliori amici. L’oggetto prende vita quella notte stessa e si deposita sulla spina dorsale del ragazzo, dotandolo di un’armatura extraterrestre con poteri incredibili.

Garreth Dunnet-Alcocer ha già scritto due remake di prossima uscita, e cioè quello di Scarface che sarà diretto da Antoine Fuqua per la Universal e l’imminente Miss Bala per la Sony.

Un altro personaggio di origine latina che comparirà in un cinecomic della DC/Warner è Renee Montoya, che sarà interpretata da Rosie Perez in Birds of Prey. Anche Jay Hernandez ha ottenuto il ruolo di Diablo in Suicide Squad, ma si tratta di entrambi i casi di personaggi di supporto.