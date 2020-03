Bloodshot: Vin Diesel si rigenera come Wolverine in una clip del film sul super soldato

News Cinema

Arriva dai fumetti della Valiant un nuovo supereroe interpretato da Vin Diesel. In questa clip vediamo Guy Pearce spiegare in cosa consiste la sua abilità di super soldato.

Ovviamente non uscirà più il 26 marzo nelle sale italiane, nonostante non sia ancora giunto un rinvio ufficiale. In attesa di capire dunque quando potremo vedere Bloodshot al cinema, ma soprattutto in attesa di capire quando l'emergenza sanitaria sull'intero territorio italiano sarà passata, abbiamo a disposizione una nuova clip del film con Vin Diesel. L'attore interpreta in questo action/sci-fi un violento supersoldato creato attraverso esperimenti di nanotecnologia e nelle immagini vediamo lo scienziato con il volto di Guy Pearce spiegare al personaggio di Vin Diesel come il suo corpo è cambiato e a cosa deve il fatto che la sua pelle si rigeneri velocemente, come accade a Wolverine (ma in modo diverso).





We asked Sony Pictures for a first look at #Bloodshot🔴 pic.twitter.com/ad6xULs1pm — PlayStation (@PlayStation) March 7, 2020

La trama di Bloodshot

Bloodshot, film diretto da Dave Wilson, è la storia di un soldato americano, Ray (Vin Diesel), ucciso durante un attacco e riportato in vita grazie alla nanotecnologia dalla RST Corporation. Il suo corpo viene macchinizzato e l'uomo - ormai fisicamente poco umano e molto robot - acquista diverse abilità. Il militare, oltre a essere dotato di una forza incredibile, adesso può rigenerare le sue ferite e guarire istantaneamente, mutare forma e interagire con altre forme tecnologiche. Per renderlo il soldato perfetto la compagnia non ha preso soltanto il controllo del suo corpo, ma anche di una parte più intima: si è appropriata della sua mente e in particolare dei suoi ricordi. Ogni qual volta che Ray ha un incarico, il dottor Emil Harting (Guy Pearce) riporta alla sua memoria l'immagine della moglie, Gina (Talulah Riley), e il suo omicidio. L'assassino puntualmente ha un viso diverso, quello dell'uomo che Ray deve eliminare nella sua prossima missione. È così che il super soldato si sveglia desideroso di vendetta e compie il suo dovere da sicario.

Così facendo Rey non sa più cosa sia reale e cosa no, ma quando il giovane scienziato Wilfred Wigans (Lamorne Morris) gli rivela che la RST lo sta manipolando, il militare è determinato a scoprire la verità a ogni costo.