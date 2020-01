Bloodshot: Vin Diesel nel primo poster italiano in esclusiva

News Cinema

Tratto da uno dei fumetti Valiant, il film uscirà nei nostri cinema il prossimo 26 marzo.

Dopo aver dato la voce al Groot dei Guardiani della Galassia, Vin Diesel arriva di prepotenza al cinema con un supereroe tutto suo. Bloodshot, di cui possiamo mostrarvi oggi il primo poster italiano in esclusiva per Comingsoon.it, è un personaggio nato sulle pagine dei fumetti dalla Valiant Comics.

Creato nel 1992 da Kevin VanHook, Don Perlin e Bob Layton, quello di Bloodshot è un ruolo che calza a pennello a l'attore. Vin Diesel è Raymond Garrison, in borghese un padre amorevole che riempie di attenzioni la moglie e non trascura la corretta educazione del figlio, in divisa una spietata macchina da guerra dotata di capacità sovrumane. Diretto da Dave Wilson, Bloodshot è il primo adattamento da un fumetto Valiant che, nelle intenzioni dei produttori, dovrebbe dare il via a un Valiant Cinematic Universe alternativo agli universi Marvel e DC Comics.

Qui sotto il poster italiano di Bloodshot, più in basso la trama e il trailer del film.





La trama di Bloodshot