Bloodshot: Vin Diesel implacabile e indistruttibile nel nuovo trailer italiano del film

Lo vedremo al cinema dal prossimo 26 marzo.

26 marzo 2020. È la data d'uscita italiana di Bloodshot, l'action movie supereroistico con Vin Diesel tratto da un omonimo fumetto creato nel 1992 da Kevin VanHook, Don Perlin e Bob Layton dalla Valiant Comics, inteso come tassello iniziale di un "Valiant Cinematic Universe" alternativo al MCU e al DC Extended Universe.

La storia di Bloodshot è una sorta di rivisitazione in chiave dark, fantastica e nanotecnologica della vicenda del telefilm anni Settanta L'uomo da sei milioni di dollari. Come a Steve Austin venivano impiantati arti bionici, allo stesso modo a un marine di nome Raymond - interpretato appunto da Diesel - viene data una seconda vita grazie agli esperiementi di alcuni scienziati che, appunto grazie alle nanotecnologie, lo riportano in vita dopo la sua uccisione e lo rendono una macchina per uccidere fortissima, instancabile e indistruttibile.

A dirigere Bloodshot c'è Dave Wilson, uno che ha lavorato a lungo come supervisore creativo alla Marvel e come montatore specializzato in trailer di videogiochi ad alto budget.

