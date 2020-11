Bloodshot 2 con Vin Diesel si farà, il Valiant Cinematic Universe non si ferma

News Cinema

Confermato il ritorno di Vin Diesel in un sequel di Bloodshot: l'idea è sempre quella di allargare il cinematic universe dai fumetti Valiant.

Guardare a un futuro Bloodshot 2 con Vin Diesel può stupire: la corsa del primo Bloodshot è stata alquanto accidentata, perché il film è uscito il 6 marzo negli States e poco dopo in tutte le nazioni che non avevano ancora dichiarato il lockdown (da noi per esempio il film di Dave Wilson è arrivato direttamente in streaming). Come conseguenza, ha incassato nel mondo soltanto 33 milioni di dollari, per un budget pur relativamente contenuto di 45 milioni, nell'ambito del genere cinecomic.

Evidentemente però i risultati di noleggi e vendite digitali devono essere stati soddisfacenti, se ora parla di un seguito il CEO della DMG Entertainment, Dan Mintz, che ha acquisito tempo fa i diritti cinematografici di tutti i fumetti Valiant. Ecco cosa ha dichiarato a ComicBookResources:

Penso che Bloodshot abbia avuto molto successo, perché un sacco di gente l'ha visto e si è comportato bene nel periodo successivo all'uscita, ma non si possono usare gli stessi criteri di valutazione pre-Covid. Vin Diesel e tutta quell'altra gente andranno avanti? Sì, perché è andato benissimo, la reazione è stata ottima, si tratta solo di una reazione avvenuta in un contesto non trasparente, a differenza di uno trasparente come i numeri del boxoffice.