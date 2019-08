Bloodline: Seann William Scott giustiziere nel trailer del nuovo horror Blumhouse

News Cinema

Il film diretto da Henry Jacobson uscirà in America il 20 settembre.

"Facciamo tutto quel che possiamo per i figli", dice un personaggio nel trailer che vi presentiamo. Ma, purtroppo, esistono anche padri (e madri) che regolarmente picchiano e torturano i figli. Per questo Evan, un assistente sociale da poco diventato padre, quando capisce che molti di questi ragazzi non avranno la giustizia che meritano per i loro traumi, passa direttamente all'azione, rapisce i responsabili e... il resto lo vedete nel trailer di Bloodline, il revenge horror Blumhouse che lascia poco all'immaginazione.

Si tratta del ritorno alle storie di giustizieri di cui era ricco il cinema di genere di un tempo, con in più un pizzico di Dexter. A interpretare lo psicotico social worker è Seann William Scott, noto per la serie di film American Pie (e in tv per Lethal Weapon), che siamo abituati a vedere in ruoli decisamente diversi. Chi l'ha visto è rimasto favorevolmente impressionato da questa sua performance.

A dirigere il film è Henry Jacobson, proveniente dal documentario, al suo debutto nella regia di un film di fiction.

Bloodline è stato girato nel 2018 ma solo adesso ha una data d'uscita americana, che è il 20 settembre.