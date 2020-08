Blonde: Joyce Carol Oates entusiasta del film su Marilyn Monroe tratto dal suo romanzo

News Cinema

Joyce Carol Oates twitta le lodi per l'adattamento del suo Blonde, romanzo su Marilyn Monroe, diretto da Andrew Dominik e interpretato da Ana de Armas, che mostra le sue foto nel ruolo.

Joyce Carol Oates è - a parere di chi scrive ma non solo - la più grande scrittrice americana contemporanea: docente a Berkley, è la prolifica autrice di 58 romanzi, molti libri di racconti, saggi e libri di memorie. Uno dei più belli, se non il più bello (difficile scegliere nel suo caso, in cui la quantità non va mai a scapito della qualità), è sicuramente "Blonde", romanzo sulla vita di Marilyn Monroe, che è diventato un film diretto da Andrew Dominik e interpretato, in una scelta di casting azzardata ma vincente, dalla rivelazione di Cena con delitto - Knives Out, l'attrice cubana Ana de Armas.

Oates, che ha 82 anni, è attivissima su Twitter, dove conversa volentieri di letteratura, cinema e politica coi suoi numerosi follower. Rispondendo a uno di loro, ieri ha pubblicato il tweet che vedete sotto e che dice:

"Tra parentesi, ho visto il primo montaggio dell'adattamento di Andrew Dominik ed è sorprendente, geniale, molto inquietante e (cosa forse ancora più sorprendente) è un'interpretazione completamente "femminista"... non credo che un altro regista abbia mai ottenuto qualcosa del genere".

(just a parenthetical aside--I have seen the rough cut of Andrew Dominick's adaptation & it is startling, brilliant, very disturbing & [perhaps most surprisingly] an utterly "feminist" interpretation... not sure that any male director has ever achieved anything this.) https://t.co/zUubjH5yqV — Joyce Carol Oates (@JoyceCarolOates) August 10, 2020

Ana de Armas ha retwittato le parole di Joyce Carol Oates aggiungendo le proprie foto in costume da Marilyn Monroe. Il risultato potete giudicarlo voi stessi.

“I have seen the rough cut of Andrew Dominick’s [sic] adaptation and it is startling, brilliant, very disturbing and perhaps most surprisingly an utterly ‘feminist’ interpretation,” Oates wrote. “Not sure that any male director has ever achieved anything [like] this.” pic.twitter.com/KVgVrik0wi — ana de armas (@bestofdearmas) August 11, 2020

A questo punto, preoccupati come eravamo per un adattamento non certo semplice, siamo più sollevati e non vediamo l'ora di vedere Blonde, che sarà distribuito da Netflix, speriamo anche al cinema. Nel frattempo, se non avete letto il romanzo, questo è il periodo migliore: fatelo e ci ringrazierete.